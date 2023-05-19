Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года

Фото: pexels

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф" на тему: "Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года с принятием поправок по вопросам социального обеспечения".

Расскажем о ключевых изменениях в Трудовом кодексе с принятием поправок по вопросам социального обеспечения:

Понятие "производственная необходимость".

Простой и оплата времени простоя.

Что означает и как регулируется совместное трудоустройство.

Неполное рабочее время.

Скользящий график работы.

Четырехдневная рабочая неделя.

Вахта.

Социальное пособие по временной нетрудоспособности.

Платформенная занятость. Ведущая: Наталья Васильевна Гилева, ведущий эксперт по трудовому праву в Республике Казахстан, одна из разработчиков Трудового кодекса и ряда поправок в него.

Читайте также Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Включается ли в оплачиваемое рабочее время сменных работников перерыв для отдыха Казахстан и Катар намерены создавать благоприятные условия для инвесторов

Следите за новостями zakon.kz в: