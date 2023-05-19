Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года

ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф" на тему: "Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года с принятием поправок по вопросам социального обеспечения".

Расскажем о ключевых изменениях в Трудовом кодексе с принятием поправок по вопросам социального обеспечения:

  • Понятие "производственная необходимость".
  • Простой и оплата времени простоя.
  • Что означает и как регулируется совместное трудоустройство.
  • Неполное рабочее время.
  • Скользящий график работы.
  • Четырехдневная рабочая неделя.
  • Вахта.
  • Социальное пособие по временной нетрудоспособности.
  • Платформенная занятость.

Ведущая: Наталья Васильевна Гилева, ведущий эксперт по трудовому праву в Республике Казахстан, одна из разработчиков Трудового кодекса и ряда поправок в него.


Читайте также

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Включается ли в оплачиваемое рабочее время сменных работников перерыв для отдыха

Казахстан и Катар намерены создавать благоприятные условия для инвесторов

Анастасия Стативкина
ПРАВМЕДИА
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
синоптики предупредили о непогоде
Почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Средний размер пенсии назвали в Казахстане
Средний размер пенсии назвали в Казахстане
поправки в жилищное законодательство
"Свекровь – не своя кровь" и еще 36 новых правил в деятельности КСК и ОСИ
Что появится на месте Никольского рынка в Алматы
Что появится на месте Никольского рынка в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления