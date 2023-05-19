Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф" на тему: "Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года с принятием поправок по вопросам социального обеспечения".
Расскажем о ключевых изменениях в Трудовом кодексе с принятием поправок по вопросам социального обеспечения:
- Понятие "производственная необходимость".
- Простой и оплата времени простоя.
- Что означает и как регулируется совместное трудоустройство.
- Неполное рабочее время.
- Скользящий график работы.
- Четырехдневная рабочая неделя.
- Вахта.
- Социальное пособие по временной нетрудоспособности.
- Платформенная занятость.
Ведущая: Наталья Васильевна Гилева, ведущий эксперт по трудовому праву в Республике Казахстан, одна из разработчиков Трудового кодекса и ряда поправок в него.
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