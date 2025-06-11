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Общество

Об ошибочном толковании некоторых норм Трудового кодекса РК – ПРАВМЕДИА

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:00 Фото: freepik
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф" на тему "Обсуждение проекта поправок по вопросам совершенствования трудового законодательства".

Мероприятие посвящено новеллам, которые содержатся в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс.

Будем говорить об ошибочном толковании норм Трудового кодекса, касающихся договора о неконкуренции, перевода на другую работу, изменения условий труда, расторжения трудового договора с работником, достигшим пенсионного возраста, оплаты труда в праздничные и выходные дни, а также сверхурочной работы и др.

Ведущая: Наталья Васильевна Гилёва, к.ю.н., доцент кафедры международного права КазНУ им. аль-Фараби, эксперт Конституционного суда РК.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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