Об ошибочном толковании некоторых норм Трудового кодекса РК – ПРАВМЕДИА

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф" на тему "Обсуждение проекта поправок по вопросам совершенствования трудового законодательства".

Мероприятие посвящено новеллам, которые содержатся в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс.

Будем говорить об ошибочном толковании норм Трудового кодекса, касающихся договора о неконкуренции, перевода на другую работу, изменения условий труда, расторжения трудового договора с работником, достигшим пенсионного возраста, оплаты труда в праздничные и выходные дни, а также сверхурочной работы и др.

Ведущая: Наталья Васильевна Гилёва, к.ю.н., доцент кафедры международного права КазНУ им. аль-Фараби, эксперт Конституционного суда РК.