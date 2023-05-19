Оливковое масло взлетело в цене за год

По итогам апреля текущего года стоимость растительного масла выросла на 8,6% за год. В том числе подсолнечное масло подорожало на 8,3%, оливковое – на 20,6%. Таковы данные Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

В региональном разрезе серьезнее всего цены на растительное масло увеличились в Карагандинской области: на 17,9% за год.

В тройке регионов-антилидеров также оказались Астана и Мангистауская область. Наименьший годовой рост был отмечен в Алматинской области: на 3,2%.



Подсолнечное масло больше всего подорожало в Карагандинской, оливковое — в Павлодарской области. Наименьший рост цен на подсолнечное масло был зафиксирован в Алматинской области, на оливковое — в Улытауской, пишет Energyprom.kz.

Ранее стало известно, что питьевая и минеральная вода подорожали за год в Казахстане.

