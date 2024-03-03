В Европе зафиксировали повышение стоимости на оливковое масло

Цена оливкового масла за прошлый год выросла в Европе в полтора раза, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Eurostat, серьезный скачок стоимости продукта произошел во второй половине прошлого года. При этом цены на оливковое масло продолжили свой рост. Некоторые эксперты отрасли заявляли даже о двукратном повышении цен. Основной причиной такого ценового поведения называют засуху, которая нанесла ущерб урожаю основных производителей.

Больше всего цена выросла в Португалии (69%), Греции (67%) и Испании (63%). Притом, что эти страны обеспечивают почти половину мирового объема оливкового масла. Напротив, наименьший рост цен был зафиксирован в Румынии (+13%), Ирландии (+16%) и Нидерландах (+18%).

На Европу приходится порядка двух третей мирового производства оливкового масла. И в этих условиях регион остается его главным потребителем.

Из-за нового закона Европейского союза ожидается повышение цен на шоколад и косметику.