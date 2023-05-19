Удивительное явление: в Караганде на водохранилище обосновалась стая лебедей
Лебеди прилетели на Федоровское водохранилище. Всего очевидцы насчитали здесь 14 лебедей. Автор видео утверждает, что видит их здесь впервые.
"На Федоровском водохранилище – лебеди! Посмотрите, какая красота! Первый раз такое вижу. Боже, какая прелесть!" – говорит девушка.
Для Караганды это действительно не частое событие. Орнитолог карагандинского зоопарка Зауреш Шерембаева говорит, что обычно лебедей замечали на водоемах в Астане и Акмолинской области. Хотя все необходимые условия для жизни и гнездования лебедей на Федоровском водохранилище есть.
"Это замечательная новость! Всегда задумывалась, почему к нам большие стаи не прилетают? Ведь на нашем Федоровском водохранилище есть все условия для лебедей: есть водоросли, растения. Лебеди же в основном питаются растительностью, водорослями, мелкой рыбешкой. Я думаю, у нас они выживут", – говорит орнитолог.
В соцсетях горожане немедленно стали писать, что вода здесь не грязная, раз птицы его выбрали. Дело в том, что еще в начале февраля на окраине Караганды на канализационном коллекторе № 10 произошла серьезная авария и некоторое время была угроза загрязнения реки Букпа и Федоровского водохранилища. Аварию устранили, но опасения у горожан оставались.
Федоровское водохранилище – это единственное место в городе, где летом горожане могли искупаться. Все остальные либо непригодны с точки зрения санитарной безопасности, либо там запрещают купаться спасатели. Берега и дно не обследованы и могут представлять опасность.
"Выносить вердикт, чистая вода на водохранилище или нет, я не буду. Я не эколог, я биолог. Но дело в том, что птица сама выбирает условия, где ей остановиться. Значит, наши условия им подошли, чтобы остановиться и начать вить гнезда". Зауреш Шерембаева
Орнитолог также призвала карагандинцев бережно отнестись к гостям и ни в коем случае не обижать их. Тем более для мусульман лебеди считаются священными птицами.