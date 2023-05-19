Удивительное явление: в Караганде на водохранилище обосновалась стая лебедей

Люди, проживающие по соседству, засняли этих красивых птиц на видео, сообщает Zakon.kz.

Лебеди прилетели на Федоровское водохранилище. Всего очевидцы насчитали здесь 14 лебедей. Автор видео утверждает, что видит их здесь впервые.



"На Федоровском водохранилище – лебеди! Посмотрите, какая красота! Первый раз такое вижу. Боже, какая прелесть!" – говорит девушка.

Для Караганды это действительно не частое событие. Орнитолог карагандинского зоопарка Зауреш Шерембаева говорит, что обычно лебедей замечали на водоемах в Астане и Акмолинской области. Хотя все необходимые условия для жизни и гнездования лебедей на Федоровском водохранилище есть.





"Это замечательная новость! Всегда задумывалась, почему к нам большие стаи не прилетают? Ведь на нашем Федоровском водохранилище есть все условия для лебедей: есть водоросли, растения. Лебеди же в основном питаются растительностью, водорослями, мелкой рыбешкой. Я думаю, у нас они выживут", – говорит орнитолог.

В соцсетях горожане немедленно стали писать, что вода здесь не грязная, раз птицы его выбрали. Дело в том, что еще в начале февраля на окраине Караганды на канализационном коллекторе № 10 произошла серьезная авария и некоторое время была угроза загрязнения реки Букпа и Федоровского водохранилища. Аварию устранили, но опасения у горожан оставались.

Федоровское водохранилище – это единственное место в городе, где летом горожане могли искупаться. Все остальные либо непригодны с точки зрения санитарной безопасности, либо там запрещают купаться спасатели. Берега и дно не обследованы и могут представлять опасность.

"Выносить вердикт, чистая вода на водохранилище или нет, я не буду. Я не эколог, я биолог. Но дело в том, что птица сама выбирает условия, где ей остановиться. Значит, наши условия им подошли, чтобы остановиться и начать вить гнезда". Зауреш Шерембаева

Орнитолог также призвала карагандинцев бережно отнестись к гостям и ни в коем случае не обижать их. Тем более для мусульман лебеди считаются священными птицами.