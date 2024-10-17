Остаемся зимовать: грациозные лебеди прилетели на озеро Караколь

В 10 км от Актау раскинулось озеро Караколь, которое является местом зимовки и отдыха десятков тысяч птиц. Общественный блогер Азамат Сарсенбаев стал свидетелем возвращения лебедей и показал красивое видео с ними, сообщает Zakon.kz.

Пост блогер опубликовал 16 октября 2024 года на странице в Instagram.

В подписи к нему он уточнил, что лебеди не являются постоянными обитателями Мангистау, они прилетают сюда на зимовку.

"В декабре и январе Караколь превращается в настоящее лебединое озеро – одно из редких мест в Казахстане, где можно наблюдать столь большое количество этих птиц зимой". Азамат Сарсенбаев

Караколь является особо охраняемой природной территорией в Мангистауской области с 1986 года. Озеро также включено в число охраняемых орнитологических мест Казахстана. Является местом зимовки и отдыха десятков тысяч птиц. За год озеро посещает более 80 видов перелетных птиц: лебеди, беркуты и другие.

Пользователи Сети поблагодарили автора за видео и оставили ряд восторженных комментариев.

Как прекрасно продумала природа – миграция лебедей дает возможность любоваться их совершенством и нам.

Красота, супер.

Снова птицы в стаи собираются... ждет дорога дальняя.

Они прекрасны! Спасибо.

Пусть эта красота будет всегда.

11 октября автор цифрового контента Серикбай Жаныбеков опубликовал новую серий фотографий с лебедями на озере Саумалколь в Северо-Казахстанской области.