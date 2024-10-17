Остаемся зимовать: грациозные лебеди прилетели на озеро Караколь
Пост блогер опубликовал 16 октября 2024 года на странице в Instagram.
В подписи к нему он уточнил, что лебеди не являются постоянными обитателями Мангистау, они прилетают сюда на зимовку.
"В декабре и январе Караколь превращается в настоящее лебединое озеро – одно из редких мест в Казахстане, где можно наблюдать столь большое количество этих птиц зимой".Азамат Сарсенбаев
Караколь является особо охраняемой природной территорией в Мангистауской области с 1986 года. Озеро также включено в число охраняемых орнитологических мест Казахстана. Является местом зимовки и отдыха десятков тысяч птиц. За год озеро посещает более 80 видов перелетных птиц: лебеди, беркуты и другие.
Пользователи Сети поблагодарили автора за видео и оставили ряд восторженных комментариев.
- Как прекрасно продумала природа – миграция лебедей дает возможность любоваться их совершенством и нам.
- Красота, супер.
- Снова птицы в стаи собираются... ждет дорога дальняя.
- Они прекрасны! Спасибо.
- Пусть эта красота будет всегда.
11 октября автор цифрового контента Серикбай Жаныбеков опубликовал новую серий фотографий с лебедями на озере Саумалколь в Северо-Казахстанской области.