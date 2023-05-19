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Аль-Каида освободила австралийского доктора спустя семь лет

заложник Аль-Каиды Фото: Facebook/Ian Powell
Связанная с Аль-Каидой группировка освободила австралийского доктора Кена Эллиотта. Его похитили в Буркина-Фасо в 2016 году, сообщает Zakon.kz.

Кену Эллиотту и его жене Джослин было за 80 лет, когда их похитили экстремисты в Буркина-Фасо. Супруги жили в стране с 1972 года и построили медицинскую клинику в северном городе Джибо.

Связанная с Аль-Каидой (запрещенная в Казахстане террористическая организация) группировка освободила Джослин Эллиотт через несколько недель. Тогдашний премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сказал, что это была "сложная дипломатическая ситуация".

В пятницу утром министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Кен Эллиотт находится в безопасности и воссоединился со своей женой Джослин и их детьми.

В своем заявлении семья Эллиотта выразила облегчение и поблагодарила правительство и "всех, кто в течение долгого времени принимал участие в его освобождении".

"В возрасте 88 лет и после многих лет, проведенных вдали от дома, доктору Эллиотту сейчас необходимо время и уединение, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Мы благодарим вас за понимание и сочувствие".Из заявления семьи Эллиотт

В 2018 году Джослин Эллиотт просила освободить ее мужа, заявив, что ему "недолго осталось жить на этой земле".

Министерство иностранных дел и торговли Австралии ранее призывало граждан воздержаться от поездок в Буркина-Фасо в связи с "продолжающимися гражданскими беспорядками, высоким риском террористических атак, похищений и бандитизма".

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