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Осужденную за убийство своих детей американку могут освободить спустя 30 лет

Осужденную за убийство своих детей американку могут освободить спустя 30 лет, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 07:55 Фото: AP
Осужденную за убийство своих детей американку Сьюзан Смит могут освободить спустя 30 лет заключения. Она утопила своих детей в озере в Южной Каролине, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, в следующем месяце Сьюзан Смит будет подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении, спустя почти 30 лет после того, как ее осудили за то, что она съехала на своей машине в озеро в Южной Каролине и утопила двух своих сыновей, пристегнутых в автокреслах.

Осужденную за убийство своих детей американку могут освободить спустя 30 лет, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 07:55

Фото: AP

53-летняя Смит отбывает пожизненное заключение после того, как присяжные решили не приговаривать ее к смертной казни по делу об убийстве в 1995 году.

Согласно действовавшему на тот момент закону, она имела право просить об освобождении после 30 лет тюремного заключения.

Ранее правительство извинилось перед жителем Японии за потерянные 50 лет жизни в тюрьме.

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