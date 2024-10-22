Осужденную за убийство своих детей американку могут освободить спустя 30 лет

Осужденную за убийство своих детей американку Сьюзан Смит могут освободить спустя 30 лет заключения. Она утопила своих детей в озере в Южной Каролине, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, в следующем месяце Сьюзан Смит будет подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении, спустя почти 30 лет после того, как ее осудили за то, что она съехала на своей машине в озеро в Южной Каролине и утопила двух своих сыновей, пристегнутых в автокреслах.

Фото: AP

53-летняя Смит отбывает пожизненное заключение после того, как присяжные решили не приговаривать ее к смертной казни по делу об убийстве в 1995 году.

Согласно действовавшему на тот момент закону, она имела право просить об освобождении после 30 лет тюремного заключения.

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