Объем прямых инвестиций из Евросоюза в экономику Казахстана составил 12,5 млрд долларов – Смаилов
Евросоюз является одним из наиболее крупных и значимых торговых партнеров Казахстана, на долю которого приходится порядка 30% внешней торговли республики.
Так, в прошлом году товарооборот вырос более чем на 38%, составив порядка $40 млрд.
Динамичный рост продолжается и в текущем году: за три месяца объем торговли увеличился на 12,5% и превысил $10 млрд.
При этом Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Европу по 175 товарным позициям на сумму порядка $2,3 млрд.
"Мы придаем приоритетное значение качественному развитию сотрудничества с Европейским союзом и поддерживаем взаимный настрой на поступательное укрепление казахстанско-европейского взаимодействия в духе доверия и уважения", – сказал премьер-министр.
Он также подчеркнул, что на новый уровень выходит и инвестиционное сотрудничество между РК и ЕС.
В частности, в прошлом году объем прямых инвестиций из Евросоюза в экономику Казахстана вырос почти на 23% и составил $12,5 млрд, что стало рекордным показателем за последние 10 лет.
Со своей стороны Валдис Домбровскис отметил, что отношения между Евросоюзом и Казахстаном развиваются очень динамично, чему способствуют Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве и меморандум в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода.
"Мы также заинтересованы в развитии новых путей и возможностей транспортировки грузов между странами Центральной Азии и Европейского союза. Для этого необходимо привлечь инвесторов для работы здесь, в регионе, чтобы устранить "узкие" места в отношении транспортировки и помочь в развитии инфраструктуры", – сказал Валдис Домбровскис.
По итогам встречи состоялась церемония утверждения дорожной карты по реализации меморандума о взаимопонимании между РК и ЕС о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода.
Также подписано финансовое соглашение "Инструмент сотрудничества РК – ЕС", которое подразумевает реализацию проектов в Казахстане на сумму 9 млн евро.
Далее состоялся совместный выход Алихана Смаилова и Валдиса Домбровскиса к прессе.