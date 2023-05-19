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Объем прямых инвестиций из Евросоюза в экономику Казахстана составил 12,5 млрд долларов – Смаилов

Объем прямых инвестиций из Евросоюза в экономику Казахстана составил 12,5 млрд. долларов – Смаилов Фото: primeminister.kz
Перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на полях 2-го Экономического форума "ЕС – ЦА" в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Евросоюз является одним из наиболее крупных и значимых торговых партнеров Казахстана, на долю которого приходится порядка 30% внешней торговли республики.

Так, в прошлом году товарооборот вырос более чем на 38%, составив порядка $40 млрд.

Динамичный рост продолжается и в текущем году: за три месяца объем торговли увеличился на 12,5% и превысил $10 млрд.

При этом Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Европу по 175 товарным позициям на сумму порядка $2,3 млрд.

"Мы придаем приоритетное значение качественному развитию сотрудничества с Европейским союзом и поддерживаем взаимный настрой на поступательное укрепление казахстанско-европейского взаимодействия в духе доверия и уважения", – сказал премьер-министр.

Он также подчеркнул, что на новый уровень выходит и инвестиционное сотрудничество между РК и ЕС.

В частности, в прошлом году объем прямых инвестиций из Евросоюза в экономику Казахстана вырос почти на 23% и составил $12,5 млрд, что стало рекордным показателем за последние 10 лет.

Со своей стороны Валдис Домбровскис отметил, что отношения между Евросоюзом и Казахстаном развиваются очень динамично, чему способствуют Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве и меморандум в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода.

"Мы также заинтересованы в развитии новых путей и возможностей транспортировки грузов между странами Центральной Азии и Европейского союза. Для этого необходимо привлечь инвесторов для работы здесь, в регионе, чтобы устранить "узкие" места в отношении транспортировки и помочь в развитии инфраструктуры", – сказал Валдис Домбровскис.

По итогам встречи состоялась церемония утверждения дорожной карты по реализации меморандума о взаимопонимании между РК и ЕС о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода.

Также подписано финансовое соглашение "Инструмент сотрудничества РК – ЕС", которое подразумевает реализацию проектов в Казахстане на сумму 9 млн евро.

Далее состоялся совместный выход Алихана Смаилова и Валдиса Домбровскиса к прессе.

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