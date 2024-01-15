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Законодательство РК

Смаилов обратился к инвестиционному сообществу Европы

Смаилов обратился к инвестиционному сообществу Европы Фото: primeminister.kz
Дальнейшие шаги по укреплению торгово-экономических отношений Казахстана и Европейского союза обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас, сообщает Zakon.kz.

В рамках встречи, состоявшейся в Астане, стороны рассмотрели вопросы увеличения товарооборота, привлечения инвестиций, укрепления сотрудничества в транспортно-логистической сфере, облегчения визового режима, наращивания промышленной кооперации и ряд других.

Глава правительства подчеркнул, что Казахстан придает особое значение укреплению взаимовыгодных отношений с Евросоюзом. Сегодня значительную роль в этом играют Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также новая Стратегия ЕС по Центральной Азии.

"Мы поддерживаем взаимный настрой на дальнейшее поступательное развитие казахстанско-европейского сотрудничества в духе доверия и уважения", – сказал Алихан Смаилов.

Как отметил премьер-министр, ЕС является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров РК. На его долю приходится порядка 30% внешней торговли и около 40% привлеченных инвестиций.

Смаилов обратился к инвестиционному сообществу Европы

Фото: primeminister.kz

Так, товарооборот за 11 месяцев прошлого года вырос почти на 5% и достиг порядка 38 млрд долларов. В 2022 году объем инвестиций из ЕС в Казахстан составил 12,5 млрд долларов, показав максимальный уровень за последние 10 лет.

"Сегодня в Казахстане работают почти 6 тыс. совместных предприятий, 130 из которых присоединились только за последний год. Эти показатели подчеркивают устойчивость и привлекательность нашей экономики для европейских партнеров. Призываем инвестиционное сообщество Европы расширить участие в совместных проектах", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также добавил, что важным направлением взаимодействия является транзитно-транспортная сфера. Сегодня около 85% товаров из Китая в Европу перевозятся именно через Казахстан. В частности, в прошлом году в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута объем перевалки грузов вырос на 65%. В среднесрочной перспективе грузопоток здесь планируется довести до 10 млн тонн.

"Для достижения этой цели были подписаны дорожные карты с Азербайджаном, Грузией и Турцией по устранению "узких мест" данного маршрута. Наряду с этим в Казахстане реализуется ряд крупных проектов по модернизации железнодорожной, портовой инфраструктуры, наращиванию подвижного состава и торгового флота. Мы также синхронизируем наши информационные системы, где грузоотправитель в режиме реального времени может видеть местонахождение своего груза", – сказал глава правительства.

Со своей стороны вице-президент Европейской комиссии отметил, что Казахстан является важным партнером для Евросоюза.

"Мы знаем, что у вас происходят большие процессы модернизации. От имени Европейского союза хотелось бы отметить важность реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, которые делают Казахстан очень значимым игроком в регионе Центральной Азии", – сказал Маргаритис Схинас.
Смаилов обратился к инвестиционному сообществу Европы

Фото: primeminister.kz

Он также обозначил важность предстоящего Форума инвесторов по устойчивому развитию транспортных сообщений между Европой и Центральной Азией в рамках инициативы Global Gateway, где в том числе будет представлен Казахстан.

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Динара Халдарова
Евросоюз Европейский Союз Смаилов Алихан Казахстан
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