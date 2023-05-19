Как оформить разрешение на деятельность, которая может угрожать безопасности полетов

Правительство постановлением от 13 мая утвердило в новой редакции Правила выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов, сообщает Zakon.kz.

Как и ранее, к деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов, относятся:

строительство объектов, установка линий электропередач и размещение других сооружений, которые являются препятствием и расположенных на приаэродромной территории и местности в пределах воздушных трасс; работы, вследствие которых в воздушном пространстве производятся радиоволновое, видимое, акустическое и иные виды излучения; размещение объектов, создающих условия для массового скопления птиц или ухудшения полетной видимости (вследствие дымовой завесы); другая деятельность, не связанная непосредственно с использованием воздушного пространства, но влияющая на безопасность полетов воздушных судов, их оборудования и находящихся на них людей.

Степень влияния деятельности на безопасность полетов определяют три комиссии.

Комиссия 1 создается на приаэродромной территории для аэродромов гражданской авиации. Она состоит из представителей эксплуатанта аэродрома, поставщика аэронавигационного обслуживания и местных акиматов.

Комиссия 2 создается на приаэродромной территории для аэродромов государственной авиации. Она создается решением первого руководителя эксплуатанта аэродрома государственной авиации (командира воинской части), в состав которой также включаются представители местных акиматов.

Комиссия 3 создается за пределами приаэродромной территории. Она создается решением руководителя государственного поставщика аэронавигационного обслуживания.

Каждая из комиссий готовит заключение о влиянии объекта/деятельности на безопасность полетов воздушных судов, на основании которого затем выдается разрешение.

Расширен перечень объектов, которым требуется разрешение при проектировании, строительстве, размещении, расширении, реконструкции или техническом перевооружении. В него включены:

все объекты любой высоты на удалении до 4 км от ближайшей точки взлетно-посадочных полос, которые возвышаются над условной поверхностью, предназначенной для обеспечения безопасности воздушных судов в полете; объектов, высота которых относительно уровня аэродрома 45 м и более, расположенных в пределах 15 км от КТА; объектов на приаэродромной территории, высота которых 100 м и более относительно уровня аэродрома, а также объектов за пределами приаэродромной территории, собственная высота которых 100 м и более; промышленных и иных организаций, сооружений, деятельность которых приводит к ухудшению видимости (выбросы пара, дыма и т.д.) в районах аэропортов (аэродромов), на удалении до 15 км от КТА; линий связи, электропередачи, а также других объектов радиоволнового, видимого и иных видов излучений, которые создают помехи для нормальной работы авиационных радиотехнических средств, светосигнального оборудования, служат причиной ослепления пилотов, на удалении до 15 км от КТА; факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов (при определении высоты факельных устройств учитывается максимально возможная высота выброса пламени); взрывоопасных объектов; звероводческих и животноводческих ферм, скотобоен (убойных площадок), а также для осуществления любой другой сельскохозяйственной деятельности в радиусе 13 км от КТА.

Строительство звероводческих и животноводческих ферм, скотобоен (убойных площадок), а также осуществление любой другой сельскохозяйственной деятельности в радиусе 13 км от КТА возможно, только если такая деятельность не создает условий для массового скопления птиц и угрозы для безопасности полетов и при получении разрешения.

Запрещается размещать на расстоянии ближе 13 км от КТА места выброса отходов, приводящих к массовому скоплению птиц и угрозе для безопасности полетов.

При обращении физических и юридических лиц в местные исполнительные органы на получение земельного участка, изменение его целевого назначения, а также в целях строительства, размещения, расширения, реконструкции или технического перевооружения объектов местные исполнительные органы уведомляют физических и юридических лиц, что для деятельности и размещения таких объектов требуется разрешение.

Не допускается размещение в районе аэродрома каких-либо знаков и устройств, сходных с маркировочными знаками и устройствами, принятыми для опознавания аэродромов.



Владельцы зданий и сооружений в целях обеспечения безопасности полетов размещают на этих объектах за свой счет ночные и дневные маркировочные знаки и устройства.

Разрешение выдается на основании заключения:

комиссий 1 и 2, выдаваемого в пределах границ приаэродромной территории; комиссии 3, выдаваемого за пределами границы приаэродромной территории.

В разрешении указывается вид деятельности или объект с его характеристиками, на которые выдается разрешение. Разрешение является неотчуждаемым и не может быть передано третьим лицам.

Постановление правительства вводится в действие 29 мая 2023 года.