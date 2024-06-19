Какие госорганы будут выдавать и согласовывать разрешения на сбор металлолома
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Правительство утвердило постановление от 14 июня 2024 года об определении органа, уполномоченного на выдачу разрешений второй категории на осуществление деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов, сообщает Zakon.kz.
Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы определены уполномоченным органом на выдачу разрешений второй категории на осуществление деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов.
В свою очередь согласовывать разрешения будут:
- территориальные подразделения Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК;
- территориальные подразделения Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК;
- Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства РК.
Постановление вводится в действие с 9 октября 2024 года.
Мы рассказывали, как планируют выдавать разрешения на сбор, переработку и реализацию металлолома.
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