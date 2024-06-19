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Законодательство РК

Какие госорганы будут выдавать и согласовывать разрешения на сбор металлолома

Какие госорганы будут выдавать и согласовывать разрешения на сбор металлолома, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 11:47 Фото: pixabay
Правительство утвердило постановление от 14 июня 2024 года об определении органа, уполномоченного на выдачу разрешений второй категории на осуществление деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов, сообщает Zakon.kz.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы определены уполномоченным органом на выдачу разрешений второй категории на осуществление деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов.

В свою очередь согласовывать разрешения будут:

  • территориальные подразделения Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК;
  • территориальные подразделения Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства РК.

Постановление вводится в действие с 9 октября 2024 года.

Мы рассказывали, как планируют выдавать разрешения на сбор, переработку и реализацию металлолома.

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