Казахстан и Катар намерены создавать благоприятные условия для инвесторов
Соглашение совершено в Астане 12 октября 2022 года.
Указывается, что положения Соглашения применяются ко всем инвестициям, осуществленным инвесторами государства одной из сторон на территории государства другой стороны и признанным таковыми в соответствии с национальным законодательством государства, независимо от того, были ли они сделаны до или после вступления в силу Соглашения, но не применяются в отношении каких-либо претензий, вытекающих из событий, которые произошли, или претензий, которые были выдвинуты до вступления в силу соглашения.
Положения Соглашения не применяются к:
- субсидиям или грантам, предоставленным сторонами, включая займы, гарантии или страхование, получаемые при поддержке правительства, или любым условиям, связанным с получением или непрерывным получением таких субсидий или грантов, независимо от того, предоставляются они исключительно инвесторам государств сторон или их инвестициям;
- вопросам налогообложения на территориях государств сторон;
- государственным закупкам.
Поощрение и защита инвестиций
Предусматривается, что каждая из сторон поощряет и создает благоприятные условия для инвесторов государства другой стороны для содействия инвестициям в соответствии с национальным законодательством их государств.
Инвестиции, осуществленные инвесторами любой из сторон, пользуются справедливым и равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью на территории государства другой стороны.
Для большей определенности ссылка на "справедливый и равноправный режим" означает обязательство не отказывать в правосудии в ходе судебного или административного разбирательства и не нарушать процессуальные нормы в соответствии с минимальным стандартом обычного международного права.
Ссылка на "полную защиту и безопасность" не требует обращения, выходящего за рамки минимального стандарта обращения, требуемого в соответствии с минимальным стандартом обычного международного права.
Оговаривается, что нарушение любого положения соглашения или отдельного международного инвестиционного соглашения между сторонами и их государствами не устанавливает, что имело место нарушение данной статьи.
Документ также предусматривает, что каждая из сторона на территории своего государства предоставляет инвестициям и инвесторам государства другой стороны режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет при аналогичных обстоятельствах инвестициям и инвесторам любого третьего государства.
Для большей определенности данная статья устанавливает режим в отношении соответствующих инвестиций после того, как они были осуществлены.
Вместе с тем оговаривается, что стороны обеспечивают инвесторам свободный перевод платежей, связанных с инвестициями, осуществленными инвесторами государства другой стороны на территории этого государства, после выполнения инвесторами всех налоговых обязательств, в частности, но не исключительно:
- капитал и дополнительные суммы капитала, используемые для обслуживания и увеличения инвестиций;
- доходы;
- погашение какого-либо кредита, включая проценты по нему, связанные с инвестициями;
- прибыль от продажи акций;
- доход, полученный инвесторами в случае продажи или частичной продажи, или ликвидации;
- доход физических лиц государства одной стороны или другого персонала, привлеченного из-за границы, которые работают в связи с инвестициями на территории государства другой стороны;
- платежи по инвестиционному спору;
- компенсация в соответствии со статьей 6 ("Экспроприация и компенсация").
При этом переводы должны осуществляться без задержки в любой свободно используемой валюте и по рыночному обменному курсу, действующему на дату перевода.
Законопроект будет внесен на рассмотрение в парламент.
Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 июня.