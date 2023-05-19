Казахстан и Катар намерены создавать благоприятные условия для инвесторов

Разработан проект закона "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций", сообщает Zakon.kz.

Соглашение совершено в Астане 12 октября 2022 года.

Указывается, что положения Соглашения применяются ко всем инвестициям, осуществленным инвесторами государства одной из сторон на территории государства другой стороны и признанным таковыми в соответствии с национальным законодательством государства, независимо от того, были ли они сделаны до или после вступления в силу Соглашения, но не применяются в отношении каких-либо претензий, вытекающих из событий, которые произошли, или претензий, которые были выдвинуты до вступления в силу соглашения.

Положения Соглашения не применяются к:

субсидиям или грантам, предоставленным сторонами, включая займы, гарантии или страхование, получаемые при поддержке правительства, или любым условиям, связанным с получением или непрерывным получением таких субсидий или грантов, независимо от того, предоставляются они исключительно инвесторам государств сторон или их инвестициям;

вопросам налогообложения на территориях государств сторон;

государственным закупкам.

Поощрение и защита инвестиций

Предусматривается, что каждая из сторон поощряет и создает благоприятные условия для инвесторов государства другой стороны для содействия инвестициям в соответствии с национальным законодательством их государств.

Инвестиции, осуществленные инвесторами любой из сторон, пользуются справедливым и равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью на территории государства другой стороны.

Для большей определенности ссылка на "справедливый и равноправный режим" означает обязательство не отказывать в правосудии в ходе судебного или административного разбирательства и не нарушать процессуальные нормы в соответствии с минимальным стандартом обычного международного права.

Ссылка на "полную защиту и безопасность" не требует обращения, выходящего за рамки минимального стандарта обращения, требуемого в соответствии с минимальным стандартом обычного международного права.

Оговаривается, что нарушение любого положения соглашения или отдельного международного инвестиционного соглашения между сторонами и их государствами не устанавливает, что имело место нарушение данной статьи.

Документ также предусматривает, что каждая из сторона на территории своего государства предоставляет инвестициям и инвесторам государства другой стороны режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет при аналогичных обстоятельствах инвестициям и инвесторам любого третьего государства.

Для большей определенности данная статья устанавливает режим в отношении соответствующих инвестиций после того, как они были осуществлены.

Вместе с тем оговаривается, что стороны обеспечивают инвесторам свободный перевод платежей, связанных с инвестициями, осуществленными инвесторами государства другой стороны на территории этого государства, после выполнения инвесторами всех налоговых обязательств, в частности, но не исключительно:

капитал и дополнительные суммы капитала, используемые для обслуживания и увеличения инвестиций;

доходы;

погашение какого-либо кредита, включая проценты по нему, связанные с инвестициями;

прибыль от продажи акций;

доход, полученный инвесторами в случае продажи или частичной продажи, или ликвидации;

доход физических лиц государства одной стороны или другого персонала, привлеченного из-за границы, которые работают в связи с инвестициями на территории государства другой стороны;

платежи по инвестиционному спору;

компенсация в соответствии со статьей 6 ("Экспроприация и компенсация").

При этом переводы должны осуществляться без задержки в любой свободно используемой валюте и по рыночному обменному курсу, действующему на дату перевода.

Законопроект будет внесен на рассмотрение в парламент.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 июня.