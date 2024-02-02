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Казахстан ратифицировал Соглашение с Катаром о взаимном поощрении

Казахстан ратифицировал Соглашение с Катаром о взаимном поощрении Фото: akorda.kz
Казахстан ратифицировал Соглашение с Катаром о взаимном поощрении и защите инвестиций, сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций", – говорится в сообщении.

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты 6 декабря 2023 года ратифицировали cоглашение между правительствами Казахстана и Катара о взаимном поощрении и защите инвестиций. Документ направлен на рассмотрение Сената.

Целью соглашения является создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, стимулирование притока прямых иностранных инвестиций и улучшение экономического благосостояния договаривающихся стран. Согласно статьи 3 соглашения правительство Республики Казахстан и правительство государства Катар поощряют и создают благоприятные условия для инвесторов другой договаривающейся стороны в соответствии со своим национальным законодательством

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