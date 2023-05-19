Смаилов: Казахстан готов стимулировать "зеленый" переход в Центральной Азии

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, выступая на втором Экономическом форуме "Европейский союз – Центральная Азия" заявил, что достижение углеродной нейтральности к 2060 году является стратегической задачей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Зеленая" энергетика составляет 5% от общего объема производства электроэнергии без учета крупных гидроэлектростанций. Наша цель – ввести к 2030 году еще не менее 7 гигаватт, доведя долю возобновляемых источников энергии до 15%", – сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов. Глава казахстанского правительства напомнил, что в этом году республика приняла соответствующую Национальную стратегию. "Казахстан готов стимулировать "зеленый" переход в Центральной Азии. В этом контексте хотел бы отметить возможности Международного финансового центра "Астана". Он является важной платформой для привлечения зеленых инвестиций". Алихан Смаилов Ранее глава правительства заявил, что объем прямых инвестиций из Евросоюза в экономику Казахстана составил 12,5 млрд долларов. Читайте также Смаилов призвал IT-университеты Европы открывать филиалы в Казахстане Токаев открыл генконсульство Казахстана в Сиане Токаев назвал приоритетные направления сотрудничества с Китаем

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