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Смаилов: Казахстан готов стимулировать "зеленый" переход в Центральной Азии

Смаилов: Казахстан готов стимулировать "зеленый" переход в Центральной Азии Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, выступая на втором Экономическом форуме "Европейский союз – Центральная Азия" заявил, что достижение углеродной нейтральности к 2060 году является стратегической задачей, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"Зеленая" энергетика составляет 5% от общего объема производства электроэнергии без учета крупных гидроэлектростанций. Наша цель – ввести к 2030 году еще не менее 7 гигаватт, доведя долю возобновляемых источников энергии до 15%", – сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Глава казахстанского правительства напомнил, что в этом году республика приняла соответствующую Национальную стратегию.

"Казахстан готов стимулировать "зеленый" переход в Центральной Азии. В этом контексте хотел бы отметить возможности Международного финансового центра "Астана". Он является важной платформой для привлечения зеленых инвестиций".Алихан Смаилов

Ранее глава правительства заявил, что объем прямых инвестиций из Евросоюза в экономику Казахстана составил 12,5 млрд долларов.

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