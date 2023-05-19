Казахстан и Узбекистан провели тактико-специальное учение "Калкан-2023"
Руководство тактико-специальным учением "Калкан-2023" осуществлял совместный оперативный штаб.
По легенде учения незаконные вооруженные формирования, обосновавшиеся на территории одного из государств, пытаются расширить зоны своего влияния.
Фото: пресс-служба МО РК
Вооруженное противоборство группировок, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, приводит к дальнейшей эскалации напряженности. С целью обеспечения маршрутов наркотрафика наблюдаются попытки создать в высокогорных районах сопредельной страны опорные базы, схроны с оружием и боеприпасами. Особую активность деструктивные силы проявляют на Ангренском направлении. Фиксируются случаи обстрела пограничных нарядов.
Фото: пресс-служба МО РК
В обстановке, характеризующейся как конфликт низкой интенсивности, сводный отряд специального назначения Казахстана и Узбекистана во взаимодействии с общевойсковыми подразделениями военного округа провел специальную операцию по выявлению и уничтожению незаконных вооруженных формирований в приграничных районах.
Фото: пресс-служба МО РК
В ходе тактико-специального учения осуществлено уплотнение охраны Государственной границы, отработаны действия снайперских двоек по уничтожению малых групп противника в приграничной полосе. Продвижение основных подразделений в районы применения обеспечивала разведка.
Для поддержки батальонных тактических групп, нацеленных на уничтожение основных сил противника, наносились удары авиации и артиллерии. Апробировано боевое применение сил и средств резерва. В завершении операции осуществлен вывод подразделений батальонных тактических групп и заградотряда в район прикрытия.
Совместное тактико-специальное учение "Калкан-2023" направлено на выработку единого алгоритма работы органов управления при подготовке и проведении совместной операции, отработку вопросов взаимодействия в ходе совместных действий подразделений Вооруженных сил Казахстана и Узбекистана.
Фото: пресс-служба МО РК
По завершении учения генерал-полковник Руслан Жаксылыков совместно с генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым посетил Академию Вооруженных сил Узбекистана. В ходе ознакомления с деятельностью вуза он принял участие в церемонии открытия тематического класса Вооруженных сил Казахстана и оставил запись в книге почетных гостей академии.