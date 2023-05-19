Казахстан и Узбекистан провели тактико-специальное учение "Калкан-2023"

За активной фазой учения, развернувшегося на горном полигоне "Ангрен" в Ташкентской области, наблюдал министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Руководство тактико-специальным учением "Калкан-2023" осуществлял совместный оперативный штаб.

По легенде учения незаконные вооруженные формирования, обосновавшиеся на территории одного из государств, пытаются расширить зоны своего влияния.

Фото: пресс-служба МО РК

Вооруженное противоборство группировок, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, приводит к дальнейшей эскалации напряженности. С целью обеспечения маршрутов наркотрафика наблюдаются попытки создать в высокогорных районах сопредельной страны опорные базы, схроны с оружием и боеприпасами. Особую активность деструктивные силы проявляют на Ангренском направлении. Фиксируются случаи обстрела пограничных нарядов.

Фото: пресс-служба МО РК

В обстановке, характеризующейся как конфликт низкой интенсивности, сводный отряд специального назначения Казахстана и Узбекистана во взаимодействии с общевойсковыми подразделениями военного округа провел специальную операцию по выявлению и уничтожению незаконных вооруженных формирований в приграничных районах.

Фото: пресс-служба МО РК

В ходе тактико-специального учения осуществлено уплотнение охраны Государственной границы, отработаны действия снайперских двоек по уничтожению малых групп противника в приграничной полосе. Продвижение основных подразделений в районы применения обеспечивала разведка.

Для поддержки батальонных тактических групп, нацеленных на уничтожение основных сил противника, наносились удары авиации и артиллерии. Апробировано боевое применение сил и средств резерва. В завершении операции осуществлен вывод подразделений батальонных тактических групп и заградотряда в район прикрытия.