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Базу боевиков "уничтожили" подразделения спецназа Казахстана и Узбекистана

Базу боевиков "уничтожили" подразделения спецназа Казахстана и Узбекистана Фото: пресс-служба Минобороны РК
Совместное оперативно-тактическое специальное учение "Канжар-2023" прошло на полигоне "Оймаша" в Мангистауской области. За активной фазой учения наблюдали министры обороны двух стран Руслан Жаксылыков и Баходир Курбанов, сообщает Zakon.kz.

По замыслу учения в регионе активизировались группировки международной террористической организации. Для обеспечения маршрутов наркотрафика они создали опорные базы, схроны оружия и боеприпасов.

Базу боевиков

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Перед сводным тактическим отрядом подразделений специального назначения Казахстана и Узбекистана поставлена задача обнаружить, локализовать и ликвидировать незаконные вооруженные формирования (НВФ).

Базу боевиков

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий обнаружена одна из баз боевиков. На пункт управления военнослужащие отряда специального назначения передали результаты работы беспилотных комплексов. Авианаводчики выдали летчикам точное местоположение цели. Вторая группа спецназа по приказу командования при поддержке армейской авиации уничтожила условного противника, совершив налет на базу боевиков.

Кроме того, на учении были отработаны эпизоды ухода в отрыв от противника, действия в засаде, освобождения и удержания населенного пункта штурмовым отрядом днем, блокирования и уничтожения НВФ в ночном бою.

Базу боевиков

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Учение проходило в условиях, максимально приближенных к боевым. В них были задействованы боевые машины пехоты, артиллерийские и зенитные комплексы, вертолеты Ми-8, Ми-35, самолеты Су-30 СМ и БПЛА Skylark 1LЕX.

Совместное оперативно-тактическое специальное учение направлено на выработку оперативной совместимости, алгоритма реагирования на случай возникновения террористической угрозы и обеспечение военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Базу боевиков

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Первый этап в форме компьютерного командно-штабного учения прошел в Узбекистане в начале августа текущего года. На втором этапе практические действия отрабатывались как днем, так и ночью на базе учебного полигона "Оймаша" Актауского гарнизона в природно-климатических условиях, осложненных высокой температурой воздуха и запыленностью.

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Ранее сообщалось, что в морской столице – Актау – руководители оборонных ведомств Казахстана и Узбекистана Руслан Жаксылыков и Баходир Курбанов посетили военные объекты Актауского гарнизона, где проходит второй этап совместного оперативно-тактического специального учения "Канжар-2023".

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