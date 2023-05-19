Погода в Алматы на неделю: ожидаются дожди и ветер

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным синоптиков, осадки продолжатся и на следующей неделе.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 20 по 26 мая будут идти дожди, местами с грозами и ветром 17-20 м/с. При этом температура воздуха на неделе не превысит 24 градусов.



20 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +20...+22°С.

21-22 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +21...+23°С.

23 мая: облачно, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +19...+21°С.

24 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +20...+22°С.

25-26 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +22...+24°С.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в выходные на всей территории Казахстана.