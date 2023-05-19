Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в субботу

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в горных районах юго-востока – сильный дождь, град.

По прогнозу синоптиков, лишь в северной и северо-восточной части республики под влиянием отрога антициклона погода будет без осадков.

По республике ожидается усиление ветра.

Ночью на северо-востоке Акмолинской, на севере Павлодарской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.

На востоке, в центре Павлодарской области сохраняется, в Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Такая же ситуация сохраняется и на востоке Улытауской, Карагандинской, на юге Костанайской области.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +19+21°С.

В Алматы – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 17 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +20+22°С.

В Шымкенте – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго- западный с переходом на северо-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С.