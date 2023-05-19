Последний шаг перед чемпионством. Сможет ли "Челси" испортить праздник "Манчестер Сити"

Уже в это воскресенье действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" сможет подтвердить свой титул на родном стадионе "Этихад". Осталось преодолеть всего одно препятствие – "Челси". Расскажем подробнее, чего ожидать от решающей игры.

Манчестер Сити

"Горожане" отрабатывают по всем фронтам в этом сезоне. На этой неделе команда успешно застолбила себе место в финале Лиги чемпионов, разгромив "Реал" с общим счетом 5:1 за два полуфинальных поединка. А еще раньше — в финале Кубка Англии, где встретится с "Манчестер Сити". В Премьер-лиге долгое время царствовал "Арсенал", но к концу чемпионата Гвардиола сказал "поиграли и хватит" и без всякого труда отобрал лидерскую позицию с одним матчем в запасе.

К воскресному матчу "МанСити" подходит с беспроигрышной серией из 22 матчей. В общем за текущий сезон команда проиграла лишь 4 игры и заколотила 92 гола. Особенно блистал Холланд, записавший на свой счет 35 из забитых мячей. С такой статистикой победа над "Челси" кажется неизбежной, как и очередной год правления "Манчестер Сити".

Челси

У "Челси" был очень насыщенный событиями сезон, но ни один из них не помог команде в синем сдвинуться с середины турнирной таблицы. С 11-го места допрыгнуть до зоны Лиги чемпионов практически невозможно, но можно напоследок вставить палки в колеса "горожан", у которых все слишком уж сказочно. Со следующего сезона у руля встанет Маурисио Почеттино, а пока руководство клуба решило проявить уважение к Лэмпарду и позволить ему доиграть оставшиеся матчи. К сожалению, последние результаты разочаровывают — "аристократы" не сумели выиграть 8 из 9 последних матчей. Крайней стала ничья с "Ноттингем Форест" со счетом 2:2.

Интересные факты:

"Манчестер Сити" выиграл 16 домашних матчей подряд, 9 из них – в АПЛ.

"Челси" не забивал в 6 из 17 гостевых матчей в Премьер-лиге.

Последние 5 личных встреч соперников закончились победой "МанСити".

Топ-бомбардир "МанСити" Эрик Холланд забил 36 голов за сезон, бомбардир "Челси" Кай Хавертц – 7.



Коэффициенты от Parimatch:

Манчестер Сити – 1.25, Ничья – 6.20, Челси – 13.00