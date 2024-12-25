Тренер "Челси" уверен в скорейшем восстановлении "Манчестер Сити"

Всего лишь одна неделя осталась до завершения матчей первого круга Английской Премьер-лиги по футболу. Главным неудачником турнирной таблицы в эти дни считают действующего чемпиона страны – "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

Одним из специалистов, который в это трудное время поддержал наставника "горожан" Хосепа Гвардиолу, стал главный тренер клуба "Челси" Энцо Мареска.

44-летний итальянец два года назад работал помощником рулевого "Ман Сити".

"Я думаю, что в конце сезона они вернут былую форму. Чемпионы сейчас в такой ситуации, в которой прежде не бывали. В каждом матче у них новые травмы. Им сейчас не хватает футболистов, а те, кто есть, вероятно, не на 100% готовы, потому что сами только что вернулись после травм. Ситуация очень плохая, так бывает у всех, когда происходит нечто подобное". Главный тренер "Челси" Энцо Мареска

До завершения первого круга АПЛ подопечные Гвардиолы проведут два матча: дома против "Эвертона" (26 декабря) и на выезде с "Лестером" (29 декабря).

21 декабря "небесно-голубые" в гостях уступили "Астон Вилле (1:2). В итоге действующий чемпион Англии к этой минуте потерпел девять поражений при одной победе в 12-ти последних встречах, при этом пропустил 27 голов в свои ворота.