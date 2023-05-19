Разработаны требования к подключению цифровых майнеров к электрическим сетям

Министерство энергетики разработало Требования к подключению цифровых майнеров к электрическим сетям, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что электроснабжение цифровых майнеров осуществляется на оптовом рынке электрической энергии, согласно заключенным договорам.

Перечень документов, необходимых для заключения договора с цифровыми майнерами:

копия акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон со схемой подключения цифровых майнеров к электрическим сетям;

копия акта приемки системы коммерческого учета электрической энергии с применением автоматической системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ),

копия справки о государственной регистрации (для юридических лиц), выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений (для ИП);

копия справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество или правоустанавливающего документа;

копия документа (приказа, доверенности, документа, подтверждающего полномочия лица) на лицо, уполномоченное на заключение договора электроснабжения, с приложением документа, удостоверяющего личность;

копия технических условий на подключение к электрическим сетям энергопередающей организации исключительно от трансформаторных подстанций напряжением 35 киловольт и выше с разрешенной мощностью не менее одного мегаватта;

банковские реквизиты (наименование банка, № текущего счета);

копия акта приемки системы телекоммуникаций, унифицированные с системами, установленными у системного оператора и у энергопередающей организации при подключении к их сетям;

копия решения о вводе устройства отключения нагрузки, унифицированные с системами, установленными у системного оператора и у энергопередающей организации при подключении к их сетям.

Указывается, что технические условия на подключение к электрическим сетям для цифровых майнеров выдаются энергопередающими организациями исключительно от трансформаторных подстанций напряжением 35 киловольт и выше с разрешенной мощностью не менее одного мегаватта на основе заявления в произвольной форме и опросного листа.

К опросному листу цифровые майнеры прикладывают схему внешнего электроснабжения, разработанную специализированной проектной организацией, имеющей лицензию на занятие проектной деятельностью.

При этом выдача технических условий не осуществляется в случае планирования или осуществления субпотребителем деятельности по цифровому майнингу.

Допуск в эксплуатацию электроустановок цифрового майнера

Подача напряжения на электроустановки цифрового майнера производится в следующем порядке и сроки:

цифровой майнер направляет в энергопередающую организацию уведомление (в произвольной форме) о выполнении технических условий и готовности к подаче напряжения на электроустановки и заявление об акцепте договора, с приложением документов, указанных выше;

энергопередающая организация:

- в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления производит осмотр внешнего подключения и соответствие выполненных работ выданным техническим условиям;

- в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления производит подачу напряжения на электроустановки цифрового майнера, пломбирование системы коммерческого учета электрической энергии, а также выдает акт пломбирования системы коммерческого учета электрической энергии;

Подключение и отпуск электрической энергии цифровым майнерам осуществляется только при наличии:

акта приемки системы коммерческого учета электрической энергии с применением АСКУЭ, составленного энергопередающей организацией;

акта приемки системы телекоммуникаций, унифицированные с системами, установленными у системного оператора и у энергопередающей организации при подключении к их сетям;

решения о вводе устройства отключения нагрузки, унифицированные с системами, установленными у системного оператора и у энергопередающей организации при подключении к их сетям.

При обнаружении в электроустановках цифрового майнера недостатков в монтаже, отступлений от выданных технических условий, проектной документации и требований нормативно-технических документов, наличие центров обработки данных с целью осуществления деятельности по цифровому майнингу не указанных в технических условиях, электроустановки не допускаются в эксплуатацию.

Условия потребления и прекращения подачи электрической энергии

Цифровые майнеры на оптовом рынке электрической энергии:

соблюдают режимы электропотребления, определенные договором;

поддерживают надлежащее техническое состояние электро- и энергоустановок и приборов коммерческого учета, находящихся в собственности потребителей, выполняют требования к их техническому состоянию;

предоставляют данные измерений коммерческих приборов учета в сроки, установленные в соответствии с заключенными договорами;

предоставляют энергопередающей организации беспрепятственный доступ к приборам коммерческого учета электрической энергии;

обеспечивают наличие средств диспетчерского технологического управления, в том числе средств связи с диспетчерскими центрами энергопередающей организации, оперативно-информационного комплекса диспетчерского управления, унифицированного с оперативно-информационным комплексом системного оператора и энергопередающей организации, или наличие документа о передаче полномочий по оперативно-диспетчерскому взаимодействию другому диспетчерскому центру;

обеспечивают наличие системы сбора и передачи телеметрической информации, соединенной с полномочным диспетчерским центром унифицированного с оперативно-информационным комплексом системного оператора и энергопередающей организации;

обеспечивают наличие автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, системы телекоммуникаций, обеспечивающие их унификацию с системами, устройство отключения нагрузки, установленные у системного оператора и у энергопередающей организации при подключении к их сетям.

Как отмечается, цифровые майнеры, не имеющие договоров, подлежат отключению от национальной или региональной электрической сети.

Подача электрической энергии полностью или частично прекращается энергопередающей организацией после направления цифровому майнеру уведомления не менее чем за 5 рабочих дней до прекращения в случаях:

отсутствия оплаты, а также неполной оплаты за электрическую энергию в установленные договором сроки;

нарушения установленного договором режима потребления электрической энергии;

при невыполнении в установленные сроки требований энергопередающей организации об устранении нарушений требований и правил пользования электрической энергией;

выявления центров обработки данных с целью осуществления деятельности по цифровому майнингу не указанных в технических условиях.

Без предварительного уведомления энергопередающая организация прекращает полностью подачу цифровому майнеру электрической энергии в случаях:

самовольного подключения электрооборудования к электрической сети энергопередающей (энергопроизводящей) организации или системного оператора;

подключения электрооборудования помимо (без учета) приборов коммерческого учета электрической энергии;

снижения показателей качества электрической энергии по вине цифрового майнера до значений, нарушающих функционирование электроустановок энергопередающей организации и других потребителей;

недопущения представителей энергопередающей организаций и органа энергетического надзора и контроля к приборам коммерческого учета электрической энергии и электроустановкам потребителя в рабочее время (на правах командированного);

аварийной ситуации.

выявления центров обработки данных с целью осуществления деятельности по цифровому майнингу, не указанных в технических условиях.

Если же цифровой майнер отключен за нарушения условия договора, либо за нарушения требования законодательства в области электроэнергетики, то подключение производится в течение одного рабочего дня после обращения цифрового майнера с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения и оплаты услуги за подключение.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 июня.