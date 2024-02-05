Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане установили сроки действия технических условий на подключение к газу

В Казахстане установили сроки действия технических условий на подключение к газу Фото: pxhere
Министерство энергетики установило сроки действия Технических условий на подключение к системе газоснабжения, сообщает Zakon.kz.
"Первым шагом для подключения потребителей к системе газоснабжения является получение Технических условий у газораспределительной организации, к системе которой абонент планирует подключаться. Заявку на получение Технических условий (ТУ) на подключение к сетям государственной газораспределительной организации АО "КазТрансГаз Аймак" теперь можно подать онлайн через портал eGov.kz с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) заявителя", - сообищи в Минэнерго.

После обработки заявки готовые ТУ можно будет скачать по ссылке, полученной в виде SMS. Выдача технических условий осуществляется бесплатно.

При этом в Минэнерго отметили, что в связи с внесением изменениями в закон "О естественных монополиях", технические условия на подключение к системе газоснабжения, выданные до введения в действие поправок (29 августа 2023 года), прекращают свое действие по истечении трех лет с даты их выдачи, но не ранее 1 июля 2024 года, за исключением технических условий по которым ведется строительство.

В министерстве пояснили, что указанные поправки в законодательство были инициированы депутатами Мажилиса Парламента РК с целью высвобождения объемов газа от проектов "долгостроев" в адрес инвестиционных проектов, которые готовы начать инвестироваться сегодня.

"Данная поправка коснется всех категорий потребителей и новые изменения позволят исключить возможность бессрочности ТУ, предоставляя четкий срок действия – не более 3 лет с момента выдачи. Это обеспечит более точное планирование и контроль за реализацией проектов, а также предотвратит "мнимую" загруженность и дефицит свободной мощности", - пояснили в Министерстве энергетики.

Таким образом, всем владельцам технических условий необходимо учитывать, что последним днем действия выданных ТУ придется на 1 июля 2024 года.

Кроме того, для снижения административных барьеров и предоставления доступа к инфраструктурным сетям в 2023 году были упрощены условия доступа, рассказали в Минэнерго.

Так, для заявления на выдачу ТУ было сокращено количество запрашиваемых документов с 8 до 4, для проверки готовности к подключению к газоснабжению было сокращено количество необходимых документов с 14 до 5.

Читайте также

Хирургическую кастрацию для педофилов предложили ввести в Казахстане
Хирургическую кастрацию для педофилов предложили ввести в Казахстане
Экс-замдиректора рынка "Алтын Орда" получил тюремный срок за хранение наркотиков
Экс-замдиректора рынка "Алтын Орда" получил тюремный срок за хранение наркотиков
Лариса Черненко
МЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: