В Казахстане установили сроки действия технических условий на подключение к газу

Министерство энергетики установило сроки действия Технических условий на подключение к системе газоснабжения, сообщает Zakon.kz.

"Первым шагом для подключения потребителей к системе газоснабжения является получение Технических условий у газораспределительной организации, к системе которой абонент планирует подключаться. Заявку на получение Технических условий (ТУ) на подключение к сетям государственной газораспределительной организации АО "КазТрансГаз Аймак" теперь можно подать онлайн через портал eGov.kz с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) заявителя", - сообищи в Минэнерго.

После обработки заявки готовые ТУ можно будет скачать по ссылке, полученной в виде SMS. Выдача технических условий осуществляется бесплатно.

При этом в Минэнерго отметили, что в связи с внесением изменениями в закон "О естественных монополиях", технические условия на подключение к системе газоснабжения, выданные до введения в действие поправок (29 августа 2023 года), прекращают свое действие по истечении трех лет с даты их выдачи, но не ранее 1 июля 2024 года, за исключением технических условий по которым ведется строительство.

В министерстве пояснили, что указанные поправки в законодательство были инициированы депутатами Мажилиса Парламента РК с целью высвобождения объемов газа от проектов "долгостроев" в адрес инвестиционных проектов, которые готовы начать инвестироваться сегодня.

"Данная поправка коснется всех категорий потребителей и новые изменения позволят исключить возможность бессрочности ТУ, предоставляя четкий срок действия – не более 3 лет с момента выдачи. Это обеспечит более точное планирование и контроль за реализацией проектов, а также предотвратит "мнимую" загруженность и дефицит свободной мощности", - пояснили в Министерстве энергетики.

Таким образом, всем владельцам технических условий необходимо учитывать, что последним днем действия выданных ТУ придется на 1 июля 2024 года.

Кроме того, для снижения административных барьеров и предоставления доступа к инфраструктурным сетям в 2023 году были упрощены условия доступа, рассказали в Минэнерго.

Так, для заявления на выдачу ТУ было сокращено количество запрашиваемых документов с 8 до 4, для проверки готовности к подключению к газоснабжению было сокращено количество необходимых документов с 14 до 5.