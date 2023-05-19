Не сдержал слез: Харрисон Форд попрощался с ролью Индианы Джонса

80-летний актер посетил премьеру последнего фильма франшизы и во время оваций начал плакать, сообщает Zakon.kz.

Форд получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале перед долгожданным первым показом "Колеса судьбы", передает CNN.

Это пятый и последний фильм 80-летнего актера об "Индиане Джонсе", франшизе, в которой он играет главную роль. Новая часть – первый выход персонажа на большой экран после фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" 2008 года.

"Я очень тронут. Говорят, когда ты вот-вот умрешь, твоя жизнь проносится перед твоими глазами. И я только что увидел, как моя жизнь промелькнула перед моими глазами – большая часть моей жизни", – сказал он.

"Индиана Джонс и циферблат судьбы" выйдет в кинотеатрах США 30 июня.

Ранее Джонни Депп расплакался на Каннском фестивале.