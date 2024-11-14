Рене Зеллвегер возвращается к роли Бриджит Джонс

Актриса возвращается в "Бриджит Джонс: Без ума от парня", четвертый и последний фильм романтической серии, сообщает Zakon.kz.

Помимо Зеллвегер, к своим ролям вернутся Хью Грант и Эмма Томпсон. Из официального описания к фильму следует, что главная героиня осталась одна, овдовев четыре года назад, когда Марк был убит во время гуманитарной миссии в Судане. Теперь она в одиночку воспитывает двух детей, застряв в состоянии эмоциональной неопределенности.

Далее в описании говорится, что под давлением своей семьи и друзей Бриджит возвращается к работе и даже пробует себя в приложениях для знакомств, где ее вскоре начинает разыскивать мечтательный и восторженный молодой человек. Теперь героиня совмещает работу, семью и романтические отношения.

"Бриджит борется с осуждением идеальных мам в школе, беспокоится о сыне, который тяжело переживает отсутствие отца, и вступает в неловкие отношения с рациональным до безобразия учителем естественных наук своего сына", – следует из анонса.

Премьера фильма состоится на Peacock 13 февраля.

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