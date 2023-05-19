В Актобе полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве
Фото: polisia.kz
Сотрудникам полиции поступила информация о том, что преступная группа занимается вымогательством на территории области, сообщает Zakon.kz.
Установлено, что указанные лица вымогали крупную денежную сумму у предпринимателя, а также требовали переоформить на них автомашину Toyota Camry.
"16 мая в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали четверых жителей Актюбинской области. У задержанных изъято два травматических пистолета с патронами и ножи", – говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по ст. 194 ч. 3 УК РК "Вымогательство".
Задержанные водворены в ИВС.
Ранее во время спецоперации в Кокшетау задержана банда вымогателей.
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