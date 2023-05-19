В Актобе полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве

Сотрудникам полиции поступила информация о том, что преступная группа занимается вымогательством на территории области, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что указанные лица вымогали крупную денежную сумму у предпринимателя, а также требовали переоформить на них автомашину Toyota Camry.



"16 мая в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали четверых жителей Актюбинской области. У задержанных изъято два травматических пистолета с патронами и ножи", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ст. 194 ч. 3 УК РК "Вымогательство".





Задержанные водворены в ИВС.

Ранее во время спецоперации в Кокшетау задержана банда вымогателей.