Студентов в Актобе подозревают в вымогательстве крупной суммы

Группу студентов-вымогателей задержали с поличным полицейские в Актобе, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, задержанные молодые люди – местные студенты.

Деньги они, угрожая насилием, требовали с такого же студента.

Парней задержали с поличным при получении средств.

"В отношении подозреваемых лиц проводится досудебное расследование по факту вымогательства, совершенного группой лиц. За данное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет", – отметили стражи порядка.

Задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС. Сейчас их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно, что полиция Алматы проводит локальную отработку по мигрантам.