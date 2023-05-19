Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Штормовое предупреждение объявили в пяти областях Казахстана на 20 мая

погода, осадки Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили, в каких регионах страны 20 мая ожидается гроза, ветер и дождь, сообщает Zakon.kz.

На юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°C. В Кокшетау ожидается ветер восточный, утром и днем порывы 15 м/с.

В Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Жетысуской области ожидается дождь, днем в горных районах – сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20, в районе Алакольских озер 25 м/с. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром 20 мая ожидается туман.

В Астане ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

В Усть-Каменогорске, Риддере в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени до 21:00. 

Читайте также

Долгожданный финал Лиги Чемпионов!

Матери погибшего при тушении пожара на Медео сержанта вручили орден

Бараку Обаме запретили въезжать в Россию

Ирина Лукичева
Абайская область Жетысуская область Астана Акмолинская область Актау Западно-Казахстанская область Казахстан Кокшетау Мангистауская область Риддер Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
доллар США
Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Теннис Мат Остапенко
Остапенко нецензурно выразилась в адрес Рыбакиной после полуфинала "Мастерса"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления