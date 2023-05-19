Штормовое предупреждение объявили в пяти областях Казахстана на 20 мая

Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили, в каких регионах страны 20 мая ожидается гроза, ветер и дождь, сообщает Zakon.kz.

На юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°C. В Кокшетау ожидается ветер восточный, утром и днем порывы 15 м/с.

В Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Жетысуской области ожидается дождь, днем в горных районах – сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20, в районе Алакольских озер 25 м/с. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром 20 мая ожидается туман.



В Астане ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

В Усть-Каменогорске, Риддере в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени до 21:00.

