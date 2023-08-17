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Штормовое предупреждение объявили синоптики в нескольких областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в нескольких областях Казахстана Фото: pixabay
Синоптики из РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение на пятницу, 18 августа, в семи регионах страны, сообщает Zakon.kz.

На севере, востоке Атырауской области в пятницу ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+37. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара +36. На востоке, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, севере Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара +37. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке Костанайской области ожидается туман. Днем на юге области сильная жара +35. На юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, юге, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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