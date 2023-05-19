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Законодательство РК

В Алматы девушка спрыгнула с балкона многоэтажки

суицид, Алматы, трагедия Фото: Zakon.kz
23-летняя девушка спрыгнула с балкона многоэтажки в Алматы. Жилой комплекс, в котором произошел суицид, находится в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции города Алматы подтвердили этот факт. 

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 105 УК РК. Предварительно жизнь самоубийством покончила гр. В., 2000 года рождения", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции города Алматы. 

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются.

24 апреля три суицида за одну ночь произошли в Актобе. 


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