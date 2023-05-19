В Алматы девушка спрыгнула с балкона многоэтажки

Фото: Zakon.kz

23-летняя девушка спрыгнула с балкона многоэтажки в Алматы. Жилой комплекс, в котором произошел суицид, находится в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

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