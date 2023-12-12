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Законодательство РК

Подросток выпал с балкона многоэтажки в Уральске

многоэтажный дом Фото: Zakon.kz
11-летний подросток спрыгнул с балкона многоэтажки в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает "Мой Город", трагедия произошла 9 декабря в многоэтажном доме микрорайона №6.

"9 декабря примерно в 23:40 несовершеннолетний 2012 года рождения спрыгнул с балкона девятого этажа и упал на машину, припаркованную во дворе. Он госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

В Департамента полиции ЗКО сообщили, что по данному факту завели уголовное дело. Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.105 УК РК "Доведение до самоубийства несовершеннолетнего". Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

10 ноября женщина выпала из окна в Астане, от полученных травм она скончалась на месте.

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Тамила Языкова
Уральск
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