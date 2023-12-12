Подросток выпал с балкона многоэтажки в Уральске

11-летний подросток спрыгнул с балкона многоэтажки в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает "Мой Город", трагедия произошла 9 декабря в многоэтажном доме микрорайона №6.

"9 декабря примерно в 23:40 несовершеннолетний 2012 года рождения спрыгнул с балкона девятого этажа и упал на машину, припаркованную во дворе. Он госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

В Департамента полиции ЗКО сообщили, что по данному факту завели уголовное дело. Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.105 УК РК "Доведение до самоубийства несовершеннолетнего". Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

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