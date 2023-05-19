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Ситуация в Украине: Литва хочет переименовать Россию в Московию, Зеленский встретился с принцем СА

президент Украины Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Королевство Саудовская Аравия со встречи с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом, сообщает Zakon.kz.
  • Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 70 связанных с Россией организаций, в том числе из Армении и Кыргызстана.
  • Генпрокуратура России сообщила, что признала нежелательной на территории страны деятельность организации Greenpeace International.
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде во двор многоквартирного дома упал беспилотный летательный аппарат.
  • "Лаборатория Касперского" выявила кибератаки в Центральной и Западной Украине с использованием ранее неизвестной вредоносной программы CloudWizard, хакеры собирают скриншоты, крадут пароли и аудиозаписи с микрофона у дипломатических представительств и научных организаций.
  • Украина рассчитывает максимально наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, чтобы вытеснить Россию из мирового рынка топлива для АЭС, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
  • Президент РФ Владимир Путин рассказал участникам Совета по межнациональным отношениям о своем недавнем разговоре с командиром одной из бригад, участвующим в спецоперации России в Украине.
  • Путин заявил, что суверенитет РФ зависит от ее самодостаточности, которая должна быть во всем – в политике, экономике, сфере обороны и безопасности.
  • Теплоэлектростанция на Украине из-за повреждений прекратила производство электроэнергии, сообщили в энергохолдинге ДТЭК.
  • Саудовская Аравия поддерживает международные усилия по урегулированию украинского кризиса и готова выступить посредником между Россией и Украиной, заявил наследный принц Королевства Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд.
  • Москва может вести переговоры по урегулированию конфликта в Украине только с Вашингтоном, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
  • "С 1 января 2023 в Вооруженные силы России на контракт и в рамках добровольных формирований приняты свыше 117 тысяч человек", – Медведев.
  • "Вся Россия благодарна участникам специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса за их мужество и героизм, страна надеется на них", – Путин.
  • Комитет будущего Сейма Литвы планирует рассмотреть вопрос о "переименовании" России в Московию, чтобы отказаться от "великорусского нарратива".
  •  МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Хана, выдавшего ордер на арест Путина.
  • Россия оставляет за собой право на любые меры для нейтрализации угроз со стороны Украины – Постпред РФ при ООН.
  • Служба внешней разведки России внесена в американский санкционный список. Новые санкции коснулись также 30 российских компаний – Минфин США.
  • Зеленский не поедет на саммит G7 в Японию, а примет в нем участие онлайн, сообщает пресс-служба СНБО Украины.
  • Страны G7 на саммите в Хиросиме обещали принять новые меры, включая долгосрочную военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую помощь Украине, чтобы добиться поражения России в ходе конфликта, говорится в принятом заявлении лидеров "семерки" по Украине.
  • Санкции ЕС против России с начала конфликта привели к сокращению экспорта из союза в РФ на 55% (50 млрд евро в год) и импорта – на 60% (90 млрд евро в год), заявила глава Еврокомиссии.
  • Ведомство Ватикана опровергло сообщения об участии своего префекта в "мирной миссии" по Украине – заявление.

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Редакция Zakon.kz
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