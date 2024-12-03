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Президент Токаев провел встречу с Наследным принцем Саудовской Аравии

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 22:49 Фото: akorda
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом бен Абдельазизом Аль Саудом, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы президента Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда за поддержку в проведении One Water Summit в Эр-Рияде.

Глава государства выразил уверенность в том, что саммит, который проходит под председательством Казахстана и Франции, внесет значительный вклад в продвижение глобальной экологической повестки.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в этом году исполнилось 30 лет дипломатическим отношениям между Казахстаном и Саудовской Аравией. По его словам, за этот период страны наладили доверительный политический диалог, создали прочную правовую базу и реализовали ряд инвестиционных проектов.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в сферах энергетики, нефтегазовой промышленности, транспорта и логистики.

Наследный принц Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд подчеркнул, что Казахстан является важным партнером Саудовской Аравии в Центральной Азии. Он указал на широкие возможности, открывающиеся для поступательного развития двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной проблематики.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия One Water Summit, который проходит в Саудовской Аравии. Он обратил внимание на то, что нехватка воды угрожает продовольственной, энергетической безопасности и промышленному росту.

Также 3 декабря 2024 года на полях One Water Summit президент Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой

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