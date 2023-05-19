В Усть-Каменогорске полицейский укрывал нелегалов за деньги

Помощник участкового инспектора получил взятку в 100 тыс. тенге за то, что не проинформировал органы миграционной службы о нелегалах из Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Astana TV, прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Обвиняемый вину в совершении уголовного правонарушения не признал. Однако суд посчитал, что вина бывшего полицейского полностью доказана. Его лишили звания лейтенанта полиции.

"Уголовное правонарушение, совершенное подсудимым, относится к тяжким преступлениям. С учетом характера, степени тяжести и общественной опасности совершенного преступления суд назначил Н. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – сообщили в пресс-службе суда №2 г. Усть-Каменогорска.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что тамада из Сомали просрочил визу. Его задержали по пути из Актобе в Уральск.