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50-летие газеты "Маңғыстау" и 10-летие ТОО "Маңғыстау-Медиа" отметили в Актау

юбилей газеты Фото: пресс-служба МИОР РК
В Актау состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию газеты "Маңғыстау" и 10-летию ТОО "Маңғыстау-Медиа", объединяющей областные, городские, районные газеты и информационный портал, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии присутствовал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев с искренним уважением к истории региона говорил: "Мангистауский регион, сохранивший веру казахского народа и национальные традиции, всегда будет опорой единства нашей страны". Несомненно, Мангистау – это место силы и единства", – отметил Кыдырали.
юбилей газеты

Фото: пресс-служба МИОР РК

Кроме того, министр анонсировал: "Известно, что родоначальником национальных СМИ страны является газета "Казах". Газета "Маңғыстау" – одна из ее последовательниц. День, когда вышел первый номер газеты "Казах", – 2 февраля – мы предложили объявить национальным днем периодики. Желаю областной газете, носящей имя региона, повторить славный путь газеты "Казах".

юбилей газеты

Фото: пресс-служба МИОР РК

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, что газета "Маңғыстау" на протяжении полувека отражает на своих полосах историю региона. Он поздравил ее ветеранов, коллектив и читателей газеты.

"В век бурных потоков информации и фейковых новостей традиционная пресса играет большую роль. В этом ряду газета занимает особое место. Известный алашординец Миржакип Дулатов сказал: "Сильная страна та, у которой сильная пресса". Поэтому важно и нужно повышать роль газет и статус журналистов в регионе. Журналистские коллективы Мангистау должны процветать! Желаю им всем творческих вдохновений и успехов в работе!" Нурлан Ногаев

В мероприятии приняли участие депутаты Сената и Мажилиса Парламента, представители республиканских и региональных медиа-холдингов, газет, телеканалов и информационных порталов.

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