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В Туркестане отметили 100-летие Рахимжана Кошкарбаева

Отметили в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 16:52 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Туркестане состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию народного героя Рахимжана Кошкарбаева.

На мероприятии, организованном в честь столетия Рахимжана Кошкарбаева, присутствовал заместитель акима области Ертай Алтаев, который отметил важность данного события.

Отметили в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 16:52

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Сегодня мы собрались, чтобы отметить 100-летие великой личности, народного героя Рахимжана Кошкарбаева. Это событие напоминает нам о его героизме, патриотическом духе и вкладе в наш народ, а также служит примером для молодежи. Сегодняшнее мероприятие имеет большое значение для сохранения наследия Рахимжана Кошкарбаева, возрождения исторических событий, связанных с его именем, и передачи этого наследия будущим поколениям. Мы обязаны помнить о нем и сохранять его в нашей памяти", – сказал он.
Отметили в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 16:52

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В рамках праздничного мероприятия состоялась церемония подписания меморандума между областным филиалом партии AMANAT, Департаментом по делам обороны Туркестанской области, общественным объединением "Координационный совет ветеранов различного уровня Туркестанской области" и акиматом области.

Отметили в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 16:52

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Цель меморандума – укрепление взаимосвязи ветеранов различного уровня в области, повышение статуса почетного звания "Ветеран", представление образцового жизненного пути молодому поколению, а также сохранение традиций и национальных ценностей.

Отметили в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 16:52

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

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