Димаш опубликовал фото с Токаевым

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген в Instagram опубликовал совместное фото с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что певец выступил для лидеров стран Центральной Азии и Си Цзиньпина.



"Момент беседы с главой государства Касым-Жомартом Кемелулы в бескрайнем небе после важной командировки!" – написал Димаш.

17 мая президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.



В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Китай было подписано 47 документов на общую сумму 22 миллиарда долларов.