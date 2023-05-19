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Димаш опубликовал фото с Токаевым

певец и президент Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген в Instagram опубликовал совместное фото с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что певец выступил для лидеров стран Центральной Азии и Си Цзиньпина.

"Момент беседы с главой государства Касым-Жомартом Кемелулы в бескрайнем небе после важной командировки!" – написал Димаш.

17 мая президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Китай было подписано 47 документов на общую сумму 22 миллиарда долларов.

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