Димаш опубликовал фото с Токаевым
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген в Instagram опубликовал совместное фото с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что певец выступил для лидеров стран Центральной Азии и Си Цзиньпина.
"Момент беседы с главой государства Касым-Жомартом Кемелулы в бескрайнем небе после важной командировки!" – написал Димаш.
17 мая президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.
В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Китай было подписано 47 документов на общую сумму 22 миллиарда долларов.
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