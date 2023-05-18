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Димаш выступил перед лидерами стран Центральной Азии и Си Цзиньпином

Выступил перед лидерами стран Центральной Азии и Си Цзиньпином Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступил для лидеров стран Центральной Азии и Си Цзиньпина, сообщает Zakon.kz.

Встреча глав государств Центральной Азии и Си Цзиньпина в Лотосовом парке династии Тан продолжилась официальным приемом, передает Акорда.

Для лидеров выступил казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген.


17 мая президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Китай было подписано 47 документов на общую сумму 22 миллиарда долларов.


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