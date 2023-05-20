ЧМ-2023 по хоккею: Казахстан сенсационно обыграл Словакию

Cборная Казахстана по хоккею одержала вторую победу на ЧМ-2023. Наши спортсмены обыграли команду Словакии по буллитам со счетом 4:3, сообщает Zakon.kz.

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В пятом матче ЧМ сборная Казахстана встречалась с командой Словакии. Счет открыл соперник, забросив за 5 минут до конца первого периода. Сравнять счет удалось на старте второго игрового отрезка, Роман Старченко фирменным броском поразил ворота словаков.

Соперник начал удаляться, чем наши хоккеисты смогли воспользоваться: сначала Валерий Орехов через 5 секунд после выхода пятого игрока Словакии на площадку вывел свою команду вперед, затем Евгений Рымарев реализовал большинство. Но в третьем отрезке словакам удалось забросить две шайбы и сравнять счет.





В составе сборной Казахстана отличились Роман Старченко (22-я минута), Валерий Орехов (25-я), Евгений Рымарев (26-я), в серии буллитов казахстанцы забросили все четыре раза. У словаков результативными бросками отметились Патрик Кох (15-я), Рихард Паник (49-я) и Павол Регенда (57-я).

Как сообщали ранее, казахстанские хоккеисты обыграли по буллитам сборную Норвегии – 4:3 и потерпели три поражения – от Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канады (1:5).

Теперь у сборной Казахстана в активе четыре очка после пяти сыгранных матчей, и команда занимает шестое место в турнирной таблице группы В.

Следующий матч подопечные Галыма Мамбеталиева проведут уже 20 мая против Латвии. Начало встречи – в 23:20 по времени Астаны и будет доступна для просмотра на телеканале "Qazsport".