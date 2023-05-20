ЧМ-2023 по хоккею: Названы лучшие игроки матча Казахстан – Словакия

Лучшим игроком сборной Казахстана в победной игре против словаков стал вратарь Андрей Шутов – он сделал 51 сейв и отразил два буллита, сообщает Zakon.kz.

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У сборной Словакии лучшим игроком встречи назван нападающий Марек Гривик, который отметился тремя результативными передачами.



Как сообщали ранее, сборная Казахстана по хоккею сенсационно одержала вторую победу на ЧМ-2023. Наши спортсмены обыграли команду Словакии по буллитам со счетом 4:3.

Следующий матч подопечные Галыма Мамбеталиева проведут уже 20 мая против Латвии. Начало встречи – в 23:20 по времени Астаны.