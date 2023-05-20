Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ЧМ-2023 по хоккею: Названы лучшие игроки матча Казахстан – Словакия

ЧМ-2023 по хоккею: Названы лучшие игроки матча Казахстан - Словакия Фото: Instagram.com/kazakhstanhockey
Лучшим игроком сборной Казахстана в победной игре против словаков стал вратарь Андрей Шутов – он сделал 51 сейв и отразил два буллита, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

У сборной Словакии лучшим игроком встречи назван нападающий Марек Гривик, который отметился тремя результативными передачами.

Как сообщали ранее, сборная Казахстана по хоккею сенсационно одержала вторую победу на ЧМ-2023. Наши спортсмены обыграли команду Словакии по буллитам со счетом 4:3.

Следующий матч подопечные Галыма Мамбеталиева проведут уже 20 мая против Латвии. Начало встречи – в 23:20 по времени Астаны.

Читайте также

"Астана" – "Кызылжар": кто из них единогласно возглавит таблицу?

В Алматы состоялся забег Fun Run в рамках кампании "Азиатские игры для всех"

Остапенко нецензурно выразилась в адрес Рыбакиной после полуфинала "Мастерса"

Елена Вебер
Казахстан Словакия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
доллар США
Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Теннис Мат Остапенко
Остапенко нецензурно выразилась в адрес Рыбакиной после полуфинала "Мастерса"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления