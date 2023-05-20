Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в субботу в четырех городах Казахстана

По прогнозу синоптиков, 20 мая в Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау, Актау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики объявили в пяти областях Казахстана штормовое предупреждение.