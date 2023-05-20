С кем сегодня поборется за победу в финале "Мастерса" в Риме Елена Рыбакина

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6-е место в рейтинге WTA) сегодня сыграет с украинкой Ангелиной Калининой (47-е место) в финале турнира серии "Мастерс" в Риме, сообщает Zakon.kz.

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Прямая трансляция матча Рыбакина – Калинина начнется в 23:00 по астанинскому времени.

Как сообщали ранее, если Рыбакиной удастся выиграть титул, то она заработает 521 754 евро и 1000 очков.

Ранее мы писали, что Елена Рыбакина вырвала победу у Елены Остапенко (20-е место) в полуфинале турнира. А до этого Елена Рыбакина победила итальянку Жасмин Паолини (65-е место) - 7:6, 6:1, россиянку Анну Калинскую (57-е место) - 4:3 (соперница снялась), чешку Маркету Вондроушову (70-е место) - 6:3, 6:3 и польку Игу Швёнтек (1-е место) - 2:6, 7:6, 2:2 (соперница снялась).