Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

С кем сегодня поборется за победу в финале "Мастерса" в Риме Елена Рыбакина

С кем сегодня поборется за победу в финале "Мастерса" в Риме Елена Рыбакина Фото: скриншот с видео
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6-е место в рейтинге WTA) сегодня сыграет с украинкой Ангелиной Калининой (47-е место) в финале турнира серии "Мастерс" в Риме, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Прямая трансляция матча Рыбакина – Калинина начнется в 23:00 по астанинскому времени.

Как сообщали ранее, если Рыбакиной удастся выиграть титул, то она заработает 521 754 евро и 1000 очков.

Ранее мы писали, что Елена Рыбакина вырвала победу у Елены Остапенко (20-е место) в полуфинале турнира.  А до этого Елена Рыбакина победила итальянку Жасмин Паолини (65-е место) - 7:6, 6:1, россиянку Анну Калинскую (57-е место) - 4:3 (соперница снялась), чешку Маркету Вондроушову (70-е место) - 6:3, 6:3 и польку Игу Швёнтек (1-е место) - 2:6, 7:6, 2:2 (соперница снялась).

Читайте также

"Астана" – "Кызылжар": кто из них единогласно возглавит таблицу?

В Алматы состоялся забег Fun Run в рамках кампании "Азиатские игры для всех"

Остапенко нецензурно выразилась в адрес Рыбакиной после полуфинала "Мастерса"

Елена Вебер
Рыбакина Елена Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
доллар США
Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Теннис Мат Остапенко
Остапенко нецензурно выразилась в адрес Рыбакиной после полуфинала "Мастерса"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления