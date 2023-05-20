С кем сегодня поборется за победу в финале "Мастерса" в Риме Елена Рыбакина
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Прямая трансляция матча Рыбакина – Калинина начнется в 23:00 по астанинскому времени.
Как сообщали ранее, если Рыбакиной удастся выиграть титул, то она заработает 521 754 евро и 1000 очков.
Ранее мы писали, что Елена Рыбакина вырвала победу у Елены Остапенко (20-е место) в полуфинале турнира. А до этого Елена Рыбакина победила итальянку Жасмин Паолини (65-е место) - 7:6, 6:1, россиянку Анну Калинскую (57-е место) - 4:3 (соперница снялась), чешку Маркету Вондроушову (70-е место) - 6:3, 6:3 и польку Игу Швёнтек (1-е место) - 2:6, 7:6, 2:2 (соперница снялась).
Матч закончился победой Рыбакиной, причем второй сет прерывался из-за сильного дождя. Таким образом, казахстанка вышла в финал турнира.𝐓𝐡𝐞 𝐖𝐓𝐀 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐢𝐬 𝐬𝐞𝐭 #IBI23 | @WTA pic.twitter.com/rhn0XS2dnu— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 19, 2023