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Оптимальную продолжительность отпуска назвал психотерапевт

Оптимальную продолжительность отпуска назвал психотерапевт Фото: pixabay
Российский врач-психотерапевт рассказал, сколько должен длиться отпуск, чтобы организм смог полноценно отдохнуть, сообщает Zakon.kz.

По информации "Газета.ru", психотерапевт Михаил Кумов считает, что оптимальная продолжительность отпуска для восстановления психики – 21-28 дней (три-четыре недели).

Кумов также советует планировать отпуск заранее, чтобы избежать стрессовых ситуаций, связанных с приобретением билетов и выбором отеля.

По словам специалиста, вид отдыха зависит от того, какой деятельностью занимается человек:

"Если он занят физическим трудом, ему нужно дать себе возможность спокойного, размеренного отдыха, просто полежать, выспаться. Если же человек занят умственным трудом и испытывает постоянный стресс на работе, то ему желательно переключиться на активный отдых, путешествия и обязательно выключиться из рабочих процессов, занять голову мыслями, далекими от работы".

Ранее психологи давали советы, как быстро войти в рабочий режим после отпуска.

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