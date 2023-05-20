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Остапенко нецензурно выразилась в адрес Рыбакиной после полуфинала "Мастерса"

Теннис Мат Остапенко Фото: Instagram/wta
В женском теннисном мире назревает скандал. По словам наставника Елены Рыбакиной – Стефана Вукова, Елена Остапенко в жесткой форме оскорбила казахстанку во время и после полуфинала WTA 1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

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Как утверждает Стефан Вуков, латвийская теннисистка обматерила его подопечную во время матча полуфинала женского "Мастерса" на грунтовых кортах Рима.


Как всегда спокойная Елена Рыбакина не обратила внимания на эту ситуацию, сконцентрировавшись на своей игре. Сначала инцидент произошел во втором сете, а затем при рукопожатии игроков. Матч закончился со счетом 6:2, 6:4 в пользу нашей теннисистки. Во втором сете игра была прервана из-за дождя.


После завершения этого поединка Рыбакина, пожимая руку судье на вышке, призвала ее обратить внимание на неподобающее поведение Остапенко. 

Теперь Елена Рыбакина встретится в финале с Ангелиной Калининой (Украина). Матч за титул состоится 20 мая, начало – в 23:00 по времени Астаны. Теннисистки ранее играли между собой в 2022 году, на турнире в Чарльстоне (США), когда сильнее была Ангелина – 4:6, 6:2, 6:4.

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Куандык Шынасилов
Рыбакина Елена
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Остапенко нецензурно выразилась в адрес Рыбакиной после полуфинала "Мастерса"
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