Елена Рыбакина вышла в полуфинал "Мастерса" в Монреале

На турнире WTA-1000 в Монреале (Канада) завершился четвертьфинальный матч с участием первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной. За выход в полуфинал наша спортсменка боролось с россиянкой Дарьей Касаткиной, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

В тяжелейшем матче Рыбакина с пятого матчбола взяла верх со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8)

Игра между теннисистками продлилась 3 часа и 30 минут и завершилась в 03:00 по канадскому времени. На счету Рыбакиной семь эйсов, семь двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 24 заработанных. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 10 брейк-пойнтов из 21.

Теннисистки встречались между собой в четвертый раз. В очном противостоянии Елена восстановила равновесие – 2:2.



За выход в финал соревнований Рыбакина сразится с еще одной россиянкой – Людмилой Самсоновой (15 в рейтинге).

Ранее на женском "Мастерсе" в Монреале определились первые участницы полуфинальной стадии.

