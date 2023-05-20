Конституционный суд рассмотрел норму Уголовного кодекса на соответствие Конституции

Конституционный суд вынес нормативное постановление от 18 мая 2023 года, которым установил, какие документы подтверждают законность происхождения нефти и нефтепродуктов при уголовном преследовании, сообщает Zakon.kz.

В Конституционный суд обратился Е. Шамиев, который просил признать статью 197 Уголовного кодекса не соответствующей нескольким статьям Конституции РК. Он был осужден за транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработку нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Из обращения следует, что в законодательстве Казахстана не раскрывается понятие документа, подтверждающего законность происхождения нефти и нефтепродуктов. Отсутствуют его форма, содержание, порядок утверждения и выдачи. Документы, изымаемые правоприменителями, используются в обычном деловом обороте нефтепродуктов (сопроводительные накладные, накладные на выдачу запасов на сторону и другие) и выступают документами, подтверждающими законность транспортировки, приобретения, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, но не их законное происхождение.

Кроме того, Шамиев указал, что, несмотря на то, что ст. 197 Уголовного кодекса расположена в главе "Уголовные правонарушения против собственности", в уголовных делах по рассматриваемой статье отсутствуют потерпевшие, являющиеся собственниками.

Конституционный суд при изучении материалов дела, норм Конституции и действующего законодательства пришел к выводу, что признание уголовно наказуемыми действий по транспортировке, приобретению, реализации, хранению нефти и нефтепродуктов, а также переработке нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, было обусловлено необходимостью противодействия увеличивающемуся объему теневой экономики и незаконному обороту нефти и нефтепродуктов.

"Государство, принимая меры по государственному регулированию производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов как стратегически важных энергоносителей, ставит целью обеспечение экономической безопасности страны, а также удовлетворение потребностей населения", – говорится в документе.

Вместе с тем говорится, что правовой анализ статьи 197 Уголовного кодекса свидетельствует о необходимости акцентирования внимания на отдельных недостатках, которые приводят к неоднозначному пониманию и, соответственно, применению норм уголовного закона.



"Сложность и неопределенность конструкции статьи 197 Уголовного кодекса вызывают проблемы в правоприменительной практике. Законодатель объединил в одном составе два предмета уголовного правонарушения (нефть и нефтепродукты) и несколько общих для них действий (транспортировка, приобретение, реализация, хранение), выделив отдельно наказуемое действие, связанное с нефтью – ее переработку", – указывается в нормативном постановлении.

Также отмечается, что криминализирующим признаком этих действий является отсутствие документов, подтверждающих законность происхождения нефти и нефтепродуктов.



"Отсутствие точного и четкого законодательного определения, какой именно документ выступает в качестве подтверждающего законность происхождения нефти или нефтепродуктов, создает предпосылки для широкого толкования со стороны правоприменителя и потенциально может привести к нарушению конституционных прав и свобод граждан", - отметили в Конституционном суде.



Кроме того, анализ действующего законодательства показывает, что определенные требования к документам, связанным с оборотом нефти и нефтепродуктов, установлены, хоть и в недостаточной степени.

В итоге Конституционный суд признал статью 197 Уголовного кодекса РК соответствующей Конституции в следующем истолковании:

при привлечении лица к уголовной ответственности за транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработку нефти под документами, подтверждающими законность их происхождения, следует понимать регламентированные в законодательстве Республики Казахстан документы, свидетельствующие о законности совершения лицом названных действий.

Вместе с тем правительству РК рекомендовано не позднее шести месяцев после опубликования нормативного постановления внести в Мажилис Парламента проект закона, предусматривающий изменения и дополнения в Уголовный кодекс и иные законодательные акты РК в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда, изложенными в нормативном постановлении.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории республики, окончательным и обжалованию не подлежит.