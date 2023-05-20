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Какой перекус не навредит вашему здоровью

овощи и питание Фото: pixabay
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Светлана Исакова порекомендовала здоровые перекусы – овощи и белковые продукты, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, прежде всего это овощи. Врач посоветовала покупать овощные палочки из моркови и яблок либо заготавливать такую нарезку самостоятельно. В качестве перекуса хороши бананы и цитрусовые, сообщают "Аргументы и Факты".

Можно съедать небольшие порции орехов и сухофруктов, но есть такие продукты нужно осторожно из-за высокого уровня калорий.

Важно обратить внимание на белковые продукты, так как часто в рационе не хватает именно белка. Поэтому можно для перекуса выбрать порционные сыры и кисломолочные продукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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