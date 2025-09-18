Почему даже здоровая еда может навредить печени
Жирные животные продукты
К примеру, сливочное масло, мясо утки и гуся – продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. Для ослабленной печени это опасно: такие жиры накапливаются в клетках и могут привести к жировому гепатозу (ожирению печени).
Зелень и кислые ягоды
Щавель, кинза, черемша, клюква, киви содержат много кислот и эфирных масел. У людей с чувствительной печенью или проблемами с желчным пузырем они могут:
- вызывать раздражение;
- провоцировать спазмы;
- нарушать отток желчи.
Сладкие фрукты и мед
Фруктоза – это натуральный сахар, который почти полностью перерабатывается в печени. Когда ее слишком много (например, если часто есть виноград, бананы, манго или мед), печень начинает превращать ее в жир. К тому же фруктоза плохо влияет на чувство насыщения, из-за чего легко переесть.
Газировка и добавленные сахара
Газированные напитки, сиропы и сахарозаменители (особенно на основе фруктозы) – это настоящий удар по печени. Они перегружают ее, нарушают обмен веществ и ускоряют развитие ожирения печени.
Соль
Чрезмерное количество соли:
- нарушает переваривание жиров;
- сгущает желчь и может привести к образованию камней в желчном пузыре;
- влияет на кишечную микрофлору, что тоже отражается на работе печени.
Морозова в разговоре с изданием "АиФ" рассказала, что делать, чтобы помочь печени.
Как сохранить:
- Следуйте принципам рационального питания. Оптимальным ориентиром является диета №5 по Певзнеру, которая предполагает ограничение животных жиров, копченостей, уксуса, острых приправ и пищевой "химии".
- Устраивайте разгрузочные дни. Раз в неделю полезно давать печени отдых: употребляйте овощи, кисломолочные продукты и печеные яблоки.
- Откажитесь или ограничьте алкоголь и курение – это одни из главных токсических врагов печени.
- Принимайте лекарства только по назначению врача. Бесконтрольный прием медикаментов – удар по органу.
- Двигайтесь. Регулярные физические нагрузки помогают поддерживать здоровый вес и предотвращают жировой гепатоз.
- Высыпайтесь и отдыхайте. Здоровый сон – универсальный способ восстановления всех систем организма, включая печень.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
