Почему даже здоровая еда может навредить печени

Печень – главный фильтр организма. Она каждый день очищает нас от токсинов, продуктов обмена и лишнего. Но даже здоровая на вид еда может затруднять ее работу. О том, какие продукты лучше ограничить, рассказала гастроэнтеролог Наталья Морозова, сообщает Zakon.kz.

Жирные животные продукты

К примеру, сливочное масло, мясо утки и гуся – продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. Для ослабленной печени это опасно: такие жиры накапливаются в клетках и могут привести к жировому гепатозу (ожирению печени).

Зелень и кислые ягоды

Щавель, кинза, черемша, клюква, киви содержат много кислот и эфирных масел. У людей с чувствительной печенью или проблемами с желчным пузырем они могут:

вызывать раздражение;

провоцировать спазмы;

нарушать отток желчи.

Сладкие фрукты и мед

Фруктоза – это натуральный сахар, который почти полностью перерабатывается в печени. Когда ее слишком много (например, если часто есть виноград, бананы, манго или мед), печень начинает превращать ее в жир. К тому же фруктоза плохо влияет на чувство насыщения, из-за чего легко переесть.

Газировка и добавленные сахара

Газированные напитки, сиропы и сахарозаменители (особенно на основе фруктозы) – это настоящий удар по печени. Они перегружают ее, нарушают обмен веществ и ускоряют развитие ожирения печени.

Соль

Чрезмерное количество соли:

нарушает переваривание жиров;

сгущает желчь и может привести к образованию камней в желчном пузыре;

влияет на кишечную микрофлору, что тоже отражается на работе печени.

Морозова в разговоре с изданием "АиФ" рассказала, что делать, чтобы помочь печени.

Как сохранить:

Следуйте принципам рационального питания. Оптимальным ориентиром является диета №5 по Певзнеру, которая предполагает ограничение животных жиров, копченостей, уксуса, острых приправ и пищевой "химии". Устраивайте разгрузочные дни. Раз в неделю полезно давать печени отдых: употребляйте овощи, кисломолочные продукты и печеные яблоки. Откажитесь или ограничьте алкоголь и курение – это одни из главных токсических врагов печени. Принимайте лекарства только по назначению врача. Бесконтрольный прием медикаментов – удар по органу. Двигайтесь. Регулярные физические нагрузки помогают поддерживать здоровый вес и предотвращают жировой гепатоз. Высыпайтесь и отдыхайте. Здоровый сон – универсальный способ восстановления всех систем организма, включая печень.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

