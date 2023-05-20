Более 100 кустов марихуаны росли во дворе у жителя Жетысуской области
Фото: МВД РК
Полицейские Жетысуской области при координации прокуратуры провели спецоперацию с задержанием 51-летнего торговца "синтетикой". Он был ранее судим за правонарушение, связанное с хранением и сбытом наркотиков, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП области, в его частном доме, расположенном в селе Ескелды Каратальского района, стражи порядка выкорчевали с участка 108 кустов культивируемой марихуаны. Там же были обнаружены заготовленные 40 высушенных кустов конопли, свертки с наркотиками, в том числе синтетического происхождения, и различные приспособления для их употребления.
Подозреваемый помещен под стражу в ИВС.
Расследование проводится по двум статьям уголовного законодательства, предусматривающим сбыт, хранение синтетических наркотиков, а также культивирование наркосодержащих растений.
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