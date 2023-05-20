Более 100 кустов марихуаны росли во дворе у жителя Жетысуской области

По информации ДП области, в его частном доме, расположенном в селе Ескелды Каратальского района, стражи порядка выкорчевали с участка 108 кустов культивируемой марихуаны. Там же были обнаружены заготовленные 40 высушенных кустов конопли, свертки с наркотиками, в том числе синтетического происхождения, и различные приспособления для их употребления.