Более 20 наркопреступлений зарегистрировано в Жетысуской области с начала года

В Жетысуской области с начала текущего года зарегистрировано 65 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщает Zakon.kz

В том числе, по сведениям регионального департамента полиции, 28 наркопреступлений, из которых: 19 фактов сбыта, восемь фактов хранения в особо крупном размере, один факт пропаганды и незаконной рекламы наркотиков.



Так, на днях стражи порядка совместно с сотрудниками Пограничного управления по Панфиловскому району Департамента ПС КНБ задержан житель Коксуского района, подозреваемый за сбыт и хранение наркотических средств и гладкоствольного оружия.

"В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование за сбыт и хранение наркотических средств. Задержанный заключен под стражу", – пояснили в полиции.

Между тем, по словам заместителя начальника департамента полиции области Жетісу Мадияра Омарова, в регионе по поручению главы государства проводится работа по реализации Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023-2025 годы.

"В рамках реализации плана в общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведениях области проведено 346 различных профилактических мероприятий. Их цель – довести до школьников, студентов пагубность наркотиков и предупредить о правовой ответственности за участие в их незаконном обороте", – проинформировал Мадияр Омаров.

К примеру, представители областного наркологического диспансера и центра кинологической службы провели для студентов Талдыкорганского медицинского колледжа занятие на тему "Наркомания – опасное заболевание: задачи и профилактика". В ходе мероприятия старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП области Меруерт Искакова в очередной раз напомнила студентам об административной и уголовной ответственности, предусмотренной действующим законодательством за употребление, хранение, изготовление и распространение наркотиков.

В то же время профилактическая работа проводится в тесном взаимодействии с другими ведомствами. Так, на днях состоялась рабочая встреча с пограничной службой таможенного поста "Хоргос", на которой рассмотрены методы выявления и пресечения контрабанды наркотических средств, прекурсоров. Пограничникам переданы брошюры с фотографиями объектов, подлежащих тщательному досмотру при прохождении их таможенного контроля.

В целом в настоящее время в области ведется активная подготовка к проведению широкомасштабного республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2024", которое пройдет в период с 1 июня по 31 октября текущего года.

Влад Сергеев

